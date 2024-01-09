Школьник погиб под окнами высотки в Мурино. Его вещи остались в парадной

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели девятиклассника, тело которого нашли у 20-этажного дома во Всеволожском районе Ленобласти в последний день школьных каникул.
О неподвижном теле у высотки в Мурино в экстренные службы сообщили накануне незадолго до пяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января.
Под окнами обнаружили молодого человека, медицинская помощь ему уже не требовалась.
В погибшем опознали 15-летнего ученика девятого класса. По предварительным данным, подросток воспитывался матерью и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Его рюкзак и куртку отыскали на общем балконе на 20 этаже.