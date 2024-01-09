Воры выломали сейф в квартире на юге Петербурга. Ушли миллионерами

Подсчитывать убытки накануне пришлось 34-летнему директору петербургской фирмы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января. Из квартиры на улице Решетникова исчезли 350 тысяч рублей и ювелирные украшения, которые хозяева хранили в тумбочке. Накопления в долларах держали в оборудованном в стене сейфе, но и он не стал преградой для гостей с ломом. Оттуда пропали 20 тысяч.

Полиция ищет домушников, похозяйничавших в квартире бизнесмена в Московском районе Петербурга. Новогодние каникулы вне дома обошлись ему без малого в 2,5 миллиона рублей.

Времени на то, чтобы найти и унести всё ценное, у преступников было достаточно: хозяева уехали за пару дней до Нового года. Общий ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей.



В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

