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    Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

    Правильно ответить на 10 из 10 вам поможет отличная память

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    Вот уж кто точно мог бы ответить на все задания нашего теста
    Вот уж кто точно мог бы ответить на все задания нашего тестаСкриншот: кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979
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    Эти новогодние каникулы в очередной раз показали, что зрители ни за какие коврижки не променяют неповторимый оригинал на жалкую пародию. Во всяком случае, если речь заходит о советском кино — в особенности о фильмах Эльдара Рязанова. Чтобы лишний раз проверить народную любовь к его наследию, мы решили составить этот тест, в котором объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова. А у вас получится правильно соотнести крылатую фразу с картиной?

    «Бабу-ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своем коллективе»

    «Я знаю, что ты человек бедный и поэтому всегда возвращаешь долги»

    «Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!»

    «Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии… и на остальных. Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал. Старость надо уважать как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком»

    «Опять штабной! Прислали б водки лучше!»

    — Ну, что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?

    — Масик хочет… водочки.

    «Давай с тобой взвесимся на брудершафт. Сколько мы с тобой в сумме потянем?»

    «Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению»

    «Каков нахал! Заказал на гривенник, а ведет себя как порядочный»

    «Без статистики вообще не жизнь, а каторга какая-то»

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    Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

    Да какая разница, кто там что говорит, — кино вы включаете обычно фоном

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    Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

    Обычно вы внимательно смотрите все фильмы, вот только память начинает подводить

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    Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

    Чаще всего вы не отрываетесь от экрана, когда смотрите кино, и ловите каждое слово

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

    Есть подозрение, что ваша настольная книга — сборник диалогов из фильмов Эльдара Рязанова

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    Вот уж кто точно мог бы ответить на все задания нашего теста
    Вот уж кто точно мог бы ответить на все задания нашего тестаСкриншот: кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979

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