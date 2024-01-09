Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

Вот уж кто точно мог бы ответить на все задания нашего теста Скриншот: кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979

Эти новогодние каникулы в очередной раз показали, что зрители ни за какие коврижки не променяют неповторимый оригинал на жалкую пародию. Во всяком случае, если речь заходит о советском кино — в особенности о фильмах Эльдара Рязанова. Чтобы лишний раз проверить народную любовь к его наследию, мы решили составить этот тест, в котором объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова. А у вас получится правильно соотнести крылатую фразу с картиной?