Эти новогодние каникулы в очередной раз показали, что зрители ни за какие коврижки не променяют неповторимый оригинал на жалкую пародию. Во всяком случае, если речь заходит о советском кино — в особенности о фильмах Эльдара Рязанова. Чтобы лишний раз проверить народную любовь к его наследию, мы решили составить этот тест, в котором объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова. А у вас получится правильно соотнести крылатую фразу с картиной?
Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова
Правильно ответить на 10 из 10 вам поможет отличная память
9 января 2024, 19:24
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— Ну, что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
Да какая разница, кто там что говорит, — кино вы включаете обычно фоном
Обычно вы внимательно смотрите все фильмы, вот только память начинает подводить
Чаще всего вы не отрываетесь от экрана, когда смотрите кино, и ловите каждое слово
Есть подозрение, что ваша настольная книга — сборник диалогов из фильмов Эльдара Рязанова