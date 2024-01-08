Новый Малком? В «Зенит» перешел бразильский нападающий Артур

Бразильский форвард Артур перешел в «Зенит» из клуба «Палмейрас». Об этом 8 января сообщила пресс-служба петербургской команды. Игроку 25 лет . Контракт действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Всю карьеру Артур играл на родине. Всего за клуб из Сан-Паулу Артур провел 51 матч, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

«Артур — атакующий игрок, чаще всего появляющийся на флангах нападения (103 матча на правом краю, 51 — на левом), однако у него есть опыт выступлений и в полузащите, и в центре атаки», — рассказали в «Зените». Как отмечает «Спорт-Экспресс», по своим характеристикам форвард напоминает Малкома, который покинул Петербург летом, и без которого сине-бело-голубые закончили первую часть сезона лишь на втором месте. «Артур призван вернуть "Зенит" на победные рельсы сезона-2022/23 … Рост 168 сантиметров, низкий центр тяжести, эффектный дриблинг. Способен как убежать от соперника, так и мощно пробить издали. Правда реализация Артура далеко не поражает воображение, зато он охотно делится мячом и создает моменты для партнеров», — сообщает газета.

«Чемпионат» со ссылкой на бразильского журналиста Жорже Никола пишет, что Артур перешел в «Зенит» за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов ( € 18 млн в сумме).



Напомним, что в это трансферное окно в «Зенит» уже перешел бразильский защитник Нино. А Роберт Ренан ушел в аренду в «Интернасьонал» из Порту-Алегри.

