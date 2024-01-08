Умер чемпион мира по футболу Беккенбауэр

В заявлении, которое цитирует Bild, сказано, что футболист мирно скончался во сне в окружении близких. Известно, что он боролся с болезнью Паркинсона.

78-летний футболист — чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр умер в Германии накануне. Семья сообщила о кончине легендарного спортсмена 8 января.

Беккенбауэр выиграл чемпионат мира как футболист в 1974 году, а в 1990-м — как тренер национальной сборной.

Беккенбауэра называют одним из величайших в истории футбола защитников. Большую часть спортивной карьеры он играл за «Баварию». С этим клубом он выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, Кубок кубков и Межконтинентальный кубок.