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    Умер чемпион мира по футболу Беккенбауэр

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    Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / TASS
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    78-летний футболист — чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр умер в Германии накануне. Семья сообщила о кончине легендарного спортсмена 8 января.

    В заявлении, которое цитирует Bild, сказано, что футболист мирно скончался во сне в окружении близких. Известно, что он боролся с болезнью Паркинсона.

    Беккенбауэр выиграл чемпионат мира как футболист в 1974 году, а в 1990-м — как тренер национальной сборной.

    Беккенбауэра называют одним из величайших в истории футбола защитников. Большую часть спортивной карьеры он играл за «Баварию». С этим клубом он выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, Кубок кубков и Межконтинентальный кубок.

    Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / TASS

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