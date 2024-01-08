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    Из-за благовоний в центре Токио сгорела резиденция бывшего премьер-министра

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    Пожар в центре Токио тушили спасатели 8 января. Полностью сгорела резиденция бывшего премьера Какуэя Танаки, но никто не пострадал.

    О пожаре сообщает телеканал NHK. Огонь уничтожил двухэтажное здание и повредил соседнее. Всего горело 800 квадратных метров, на тушение ушло 6 часов.

    В момент начала пожара в здании были дочь бывшего премьер-министра, в прошлом глава МИД Макико Танака, и ее муж, тоже бывший министр, он возглавлял военное ведомство. Они благополучно выбрались из здания.

    Макико сообщила, что, вероятно, пожар начался из ароматических палочек, которые она оставила гореть без присмотра.

    Танака возглавлял кабмин в 1972–1974 годах.

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