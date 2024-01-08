Из-за благовоний в центре Токио сгорела резиденция бывшего премьер-министра

Пожар в центре Токио тушили спасатели 8 января. Полностью сгорела резиденция бывшего премьера Какуэя Танаки, но никто не пострадал.

О пожаре сообщает телеканал NHK. Огонь уничтожил двухэтажное здание и повредил соседнее. Всего горело 800 квадратных метров, на тушение ушло 6 часов.



В момент начала пожара в здании были дочь бывшего премьер-министра, в прошлом глава МИД Макико Танака, и ее муж, тоже бывший министр, он возглавлял военное ведомство. Они благополучно выбрались из здания.

Макико сообщила, что, вероятно, пожар начался из ароматических палочек, которые она оставила гореть без присмотра.