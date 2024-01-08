С петербургского храма, в котором был бассейн для военных водолазов, снимают леса после рестраврации

В Петербурге с храма иконы Божией Матери «Милующая» на Большом проспекте Васильевского острова 8 января начали снимать леса после долгой реставрации, передает корреспондент «Фонтанки». Церковь известна тем, что в советское время в ней тренировались военные водолазы.



Храм как минимум с 2019 года стоял в лесах. В конце 2022 года Министерство культуры заключило контракт на реставрацию с ярославским АО «Группа компаний «ЕКС» почти на 844 млн рублей. Компания должна была провести работы по сохранению памятника с приспособлением его к современному использованию.



В списке работ, в частности, воссоздание кровли с золочением, фасадов, окон, дверей, лестниц, интерьера алтарной части и живописи, а также ограды. Контракт должен быть завершен до 30 ноября 2025 года.



Храм иконы Божией Матери «Милующая» построили с 1889–1898 годах в византийском стиле, работы двигались медленно, и отделка интерьеров продолжалась и в начале XX века. Авторы проекта — архитектор Василий Косяков и инженер Дмитрий Пруссак.