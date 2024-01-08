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    С петербургского храма, в котором был бассейн для военных водолазов, снимают леса после рестраврации

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    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге с храма иконы Божией Матери «Милующая» на Большом проспекте Васильевского острова 8 января начали снимать леса после долгой реставрации, передает корреспондент «Фонтанки». Церковь известна тем, что в советское время в ней тренировались военные водолазы.

    Храм как минимум с 2019 года стоял в лесах. В конце 2022 года Министерство культуры заключило контракт на реставрацию с ярославским АО «Группа компаний «ЕКС» почти на 844 млн рублей. Компания должна была провести работы по сохранению памятника с приспособлением его к современному использованию.

    В списке работ, в частности, воссоздание кровли с золочением, фасадов, окон, дверей, лестниц, интерьера алтарной части и живописи, а также ограды. Контракт должен быть завершен до 30 ноября 2025 года.

    Храм иконы Божией Матери «Милующая» построили с 1889–1898 годах в византийском стиле, работы двигались медленно, и отделка интерьеров продолжалась и в начале XX века. Авторы проекта — архитектор Василий Косяков и инженер Дмитрий Пруссак.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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    В 1932 году церковь была закрыта, а здание передано учебному отряду подводного плавания. Внутри установили оборудование для тренировок военных водолазов, в том числе 40-метровую трубу-бассейн и торпедный аппарат.

    Приход храма юридически был зарегистрирован в 2006 году, однако Минобороны передало здание РПЦ только в 2012 году. Здание является федеральным памятником.

    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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