Автослесаря из поселка Ленобласти подозревают в изнасиловании двух девушек

40-летнего автослесаря из поселка в Гатчинском районе подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних. Это дочери его супруги.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, с заявлением обратилась мать девочек. По ее словам, с июля 2021-го по январь 2024 года ее супруг неоднократно насиловал ее дочь 2008 года рождения, и в последний раз это произошло 5 января. Кроме того, весной прошлого года мужчина якобы изнасиловал другую, 17-летнюю девушку.

Автослесаря задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.