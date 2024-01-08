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    Автослесаря из поселка Ленобласти подозревают в изнасиловании двух девушек

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    40-летнего автослесаря из поселка в Гатчинском районе подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних. Это дочери его супруги.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 января, с заявлением обратилась мать девочек. По ее словам, с июля 2021-го по январь 2024 года ее супруг неоднократно насиловал ее дочь 2008 года рождения, и в последний раз это произошло 5 января. Кроме того, весной прошлого года мужчина якобы изнасиловал другую, 17-летнюю девушку.

    Автослесаря задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    Гость08 Янв 2024 в 14:59
    * Автослесари
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