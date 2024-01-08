Начальник волгоградского МЧС пожелал комментатору заболеть онкологией. Хинштейну не понравилось

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал недопустимым высказывание начальника регионального управления МЧС, которому не понравилось, что на него жалуются. В министерстве думают, как его наказать.

О словах Николая Любавина, который возглавляет управление МЧС в Волгоградской области, Хинштейн высказался 8 января. Он отметил, что подобное поведение «совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица». Депутат также сделал акцент на том, что высказался Любавин не в частной беседе, а на совещании.