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    Начальник волгоградского МЧС пожелал комментатору заболеть онкологией. Хинштейну не понравилось

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    Фото: читатели V1.RU
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    Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал недопустимым высказывание начальника регионального управления МЧС, которому не понравилось, что на него жалуются. В министерстве думают, как его наказать.

    О словах Николая Любавина, который возглавляет управление МЧС в Волгоградской области, Хинштейн высказался 8 января. Он отметил, что подобное поведение «совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица». Депутат также сделал акцент на том, что высказался Любавин не в частной беседе, а на совещании.

    «Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — рассказал депутат.

    Видео с выступлением Любавина накануне опубликовал портал V1.

    читатели V1.RU

    «Написали, что банк «Открытие» лоббировал, прокуратура проверку проводила, — говорит мужчина. — Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и всё остальное. Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал начальник.

    Любавин пока проверку никак не комментировал.

    Фото: читатели V1.RU

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