Начальник волгоградского МЧС пожелал комментатору заболеть онкологией. Хинштейну не понравилось

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал недопустимым высказывание начальника регионального управления МЧС, которому не понравилось, что на него жалуются. В министерстве думают, как его наказать.
О словах Николая Любавина, который возглавляет управление МЧС в Волгоградской области, Хинштейн высказался 8 января. Он отметил, что подобное поведение «совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица». Депутат также сделал акцент на том, что высказался Любавин не в частной беседе, а на совещании.
«Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — рассказал депутат.
Видео с выступлением Любавина накануне опубликовал портал V1.
читатели V1.RU
«Написали, что банк «Открытие» лоббировал, прокуратура проверку проводила, — говорит мужчина. — Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и всё остальное. Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал начальник.
Любавин пока проверку никак не комментировал.