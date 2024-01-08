    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -10

    5 м/с, зап

    767мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.69eur99.19

    Из-за гибели детей на пожаре в коммуналке Петербурга возбуждено уголовное дело

    1966
    1 комментарий

    По факту гибели двух детей в пожаре в коммунальной квартире в Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет Петербурга.

    Пожар вспыхнул в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского рано утром 8 января. Огонь охватил помещение площадью 12 квадратных метров. Погибли двое детей, 7 и 9 лет. По данным СК, их мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Причина пожара пока неизвестна. Сейчас проводится осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close