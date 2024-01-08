Из-за гибели детей на пожаре в коммуналке Петербурга возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух детей в пожаре в коммунальной квартире в Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет Петербурга.

Пожар вспыхнул в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского рано утром 8 января. Огонь охватил помещение площадью 12 квадратных метров. Погибли двое детей, 7 и 9 лет. По данным СК, их мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас проводится осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства.