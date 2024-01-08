По делу о пятимиллиардной взятке в Москве арестованы сотрудники антикоррупционного отдела ФСБ

Трое сотрудников отдела «М» ФСБ стали фигурантами дела о взятке. Один под стражей, двое под домашним арестом.

Как сообщает ТАСС 8 января, арестованы трое — Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. Всем вменена взятка, Ушакова следствие также считает организатором преступного сообщества. Подробности не раскрываются, но известно, что в деле фигурирует сумма в пять миллиардов рублей.

Ушаков отправлен в СИЗО, а двое других пошли на сделку со следствием.

Управление «М» в том числе отвечает за противодействие коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, МЧС, СК и так далее.