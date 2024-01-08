В Приморском районе изменится маршрут автобуса №134

С 9 января изменится маршрут автобуса №134, который курсирует в Приморском районе, сообщил 8 января в своем телеграм-канале комитет по транспорту Петербурга.
Теперь автобус будет ходить по открытому в конце лета 2023 года участку Шуваловского проспекта — по Комендантскому проспекту до пересечения с Арцеуловской аллеей.
В «старой» части маршрута также есть корректировка: вместо движения по улицам Камышовой и Оптиков автобус будет в обе стороны ездить по Богатырскому проспекту.
Таким образом маршрут свяжет Арцеуловскую аллею со станцией метро «Беговая», пояснили в комитете. Сократится и интервал движения автобуса — до 10–13 минут.
Кроме того, на линию будет выведено больше транспорта: ежедневно будет выполняться на 50 рейсов больше — всего 164 рейса, благодаря этому интервал сократится до 10–13 минут.