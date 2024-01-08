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    В Приморском районе изменится маршрут автобуса №134

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    С 9 января изменится маршрут автобуса №134, который курсирует в Приморском районе, сообщил 8 января в своем телеграм-канале комитет по транспорту Петербурга.

    Теперь автобус будет ходить по открытому в конце лета 2023 года участку Шуваловского проспекта — по Комендантскому проспекту до пересечения с Арцеуловской аллеей.

    В «старой» части маршрута также есть корректировка: вместо движения по улицам Камышовой и Оптиков автобус будет в обе стороны ездить по Богатырскому проспекту.

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    Таким образом маршрут свяжет Арцеуловскую аллею со станцией метро «Беговая», пояснили в комитете. Сократится и интервал движения автобуса — до 10–13 минут.

    Кроме того, на линию будет выведено больше транспорта: ежедневно будет выполняться на 50 рейсов больше — всего 164 рейса, благодаря этому интервал сократится до 10–13 минут.

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