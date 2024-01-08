Над Рубежным из российского самолета внештатно сошла авиационная бомба

Авиационный боеприпас «ФАБ-250» упал на Рубежное утром 8 января. Снаряд не разорвался, население эвакуировали.
О незапланированном сходе боеприпаса сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник. Он рассказал, что бомба выпала из самолта ВКС РФ «при выполнении боевых задач».
«К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей», — рассказал Пасечник.
Губернатор также добавил, что на месте экстренные службы решают, как обезвредить бомбу.