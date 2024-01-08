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    В Петербурге заметно потеплело

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    Циклон с Баренцева моря принес в Петербург потепление. Днем в городе до -8.

    По данным Гидрометцентра, 8 января в городе ожидаются кратковременный снег и умеренный ветер с порывами до сильного в прибрежных районах. Мороз слабый, максимум до -8 днем и до -11 ночью 9-го числа.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объясняет, что на город оказывает влияние тёплый сектор циклона, выходящего своим центром из акватории Баренцева моря в Поморье.

    В первый рабочий день 2024 года ожидается оттепель до +1.

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