В Петербурге заметно потеплело

Циклон с Баренцева моря принес в Петербург потепление. Днем в городе до -8.

По данным Гидрометцентра, 8 января в городе ожидаются кратковременный снег и умеренный ветер с порывами до сильного в прибрежных районах. Мороз слабый, максимум до -8 днем и до -11 ночью 9-го числа.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объясняет, что на город оказывает влияние тёплый сектор циклона, выходящего своим центром из акватории Баренцева моря в Поморье.

В первый рабочий день 2024 года ожидается оттепель до +1.