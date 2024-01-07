    Сейчас

    -19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    СКА проиграл «Металлургу» в овертайме

    1513
    1 комментарий

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Встреча проходила в Петербурге 7 января. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

    ПоделитьсяПоделиться

    Единственный гол за СКА забил Иван Зинченко (10). У «Металлурга» отличились Робин Пресс (45) и Игорь Гераськин (65).

    Это поражение стало для петербуржцев вторым подряд. Армейцы опустились с третьего на четвертое место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 10 января в Балашихе против «Витязя».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХоккейСКА
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close