СКА проиграл «Металлургу» в овертайме

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Встреча проходила в Петербурге 7 января. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
Единственный гол за СКА забил Иван Зинченко (10). У «Металлурга» отличились Робин Пресс (45) и Игорь Гераськин (65).
Это поражение стало для петербуржцев вторым подряд. Армейцы опустились с третьего на четвертое место в таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 10 января в Балашихе против «Витязя».