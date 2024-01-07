Владелец «Пятерочки» объяснил, почему исчезла с прилавков курица

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«Мы делаем всё возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — цитирует РБК пресс-службу
Также издание со ссылкой на источник в другой торговой сети сообщает, что проблем с курицей ни у ретейлеров, ни у производителей нет, а «такие истории периодически случаются на праздниках».
СМИ в первых числах января сообщили об исчезновении курицы с прилавков магазинов в нескольких регионах. Как писал портал Е1.RU, пустыми полками магазины встречали жителей Екатеринбурга. С похожими проблемами столкнулись жители Челябинска и Самары.