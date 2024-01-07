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    Владелец «Пятерочки» объяснил, почему исчезла с прилавков курица

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    Компания X5 Group, владеющая торговыми сетями «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток», объяснила, почему в ряде регионов России в первые дни после Нового года наблюдались задержки поставок охлажденной птицы. Здесь тоже оказалась виновата непогода. Транспортировку осложнили сильнейшие снегопады и морозы.

    «Мы делаем всё возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — цитирует РБК пресс-службу X5 Group.

    Также издание со ссылкой на источник в другой торговой сети сообщает, что проблем с курицей ни у ретейлеров, ни у производителей нет, а «такие истории периодически случаются на праздниках».

    СМИ в первых числах января сообщили об исчезновении курицы с прилавков магазинов в нескольких регионах. Как писал портал Е1.RU, пустыми полками магазины встречали жителей Екатеринбурга. С похожими проблемами столкнулись жители Челябинска и Самары.

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    ПятерочкаТорговая сеть ПятерочкаКурица
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    Комментарии 120

    Гость07 Янв 2024 в 19:11
    Куриц, яиц и зрелищ!
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