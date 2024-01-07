Владелец «Пятерочки» объяснил, почему исчезла с прилавков курица

Компания X5 Group , владеющая торговыми сетями «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток», объяснила, почему в ряде регионов России в первые дни после Нового года наблюдались задержки поставок охлажденной птицы. Здесь тоже оказалась виновата непогода. Транспортировку осложнили сильнейшие снегопады и морозы.



«Мы делаем всё возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — цитирует РБК пресс-службу X5 Group .



Также издание со ссылкой на источник в другой торговой сети сообщает, что проблем с курицей ни у ретейлеров, ни у производителей нет, а «такие истории периодически случаются на праздниках».

