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    Приезжего девятиклассника задержали по подозрению в избиении мужчины в Петербурге

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    Полиция задержала 16-летнего ученика из Мурманской области — он подозревается в избиении мужчины на набережной реки Фонтанки. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

    Утром 1 января в больницу с сочетанной травмой живота и груди попал 30-летний мужчина. Скорую помощь вызвали прохожие, которые обнаружили лежащего в крови человека.

    Предположительно, его избил 16-летний ученик девятого класса, который приехал в Петербург на новогодние праздники из небольшого города в Мурманской области. Причина нападения неизвестна.

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