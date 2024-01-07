Приезжего девятиклассника задержали по подозрению в избиении мужчины в Петербурге

Полиция задержала 16-летнего ученика из Мурманской области — он подозревается в избиении мужчины на набережной реки Фонтанки. Об этом 7 января стало известно «Фонтанке».

Утром 1 января в больницу с сочетанной травмой живота и груди попал 30-летний мужчина. Скорую помощь вызвали прохожие, которые обнаружили лежащего в крови человека.