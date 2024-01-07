Приезжего девятиклассника задержали по подозрению в избиении мужчины в Петербурге

Полиция задержала
Утром 1 января в больницу с сочетанной травмой живота и груди попал
Предположительно, его избил
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Полиция задержала
Утром 1 января в больницу с сочетанной травмой живота и груди попал
Предположительно, его избил
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