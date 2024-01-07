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    Ловите мороз и солнце, пока они не закончились. Во вторник уже ожидается плюс

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    Рождественская погода в Петербурге — солнечная и морозная. На этом аномальные холода заканчиваются.

    Скриншот с сайта meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта meteo.nw.ru
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января ожидается переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днем составит минус 16–18 градусов.

    За погоду в Петербурге, как и в Москве, сегодня отвечает гребень антициклона, вытянувшийся из Скандинавии в центральную часть европейской России, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление превышает во второй половине дня 773 мм рт. ст.

    Ночь на 8 января будет по-прежнему холодной, минус 17–19, местами до минус 23 градусов, а днем станет заметно теплее — 5–7 градусов ниже нуля. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. 9 января весь день снег. С ночных минус 6–8 градусов температура «подпрыгнет» до минус 1 — плюс 1 градуса.

    Скриншот с сайта meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта meteo.nw.ru

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