Ловите мороз и солнце, пока они не закончились. Во вторник уже ожидается плюс

Рождественская погода в Петербурге — солнечная и морозная. На этом аномальные холода заканчиваются.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января ожидается переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днем составит минус
За погоду в Петербурге, как и в Москве, сегодня отвечает гребень антициклона, вытянувшийся из Скандинавии в центральную часть европейской России, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление превышает во второй половине дня
Ночь на 8 января будет по-прежнему холодной, минус