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    Конфликт с ножевыми ранениями между отцом и сыном во Всеволожске: скорую пришлось вызывать матери

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    Семейный конфликт с применением ножа в канун Рождества во Всеволожске закончился госпитализацией для главы семейства и 18-летнего сына. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 января.

    По предварительным данным, жительница Всеволожска сообщила полиции о том, что между ее 68-летним мужем и 18-летним сыном возникла ссора, оба взялись за нож. В итоге мужчина был госпитализирован с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки, предплечья и области глаза. Сына доставили в больницу с ножевым ранением грудной клетки, а также резаными ранами правого бедра и плеча.

    Причина конфликта неизвестна. По данному факту проводится проверка.

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