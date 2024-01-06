«Ни одна роль не досталась мне через постель». Бортич ответила звезде сериала «Слово пацана»

Александра Бортич заявила, что не считает себя гениальной актрисой, однако ни одну свою роль она не получила по блату или через постель. Таким образом она ответила звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому, который припомнил ей отсутствие актерского образования.



«Да, у меня нет профобразования. Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не назвала себя гениальной актрисой. Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости господи, через постель», — написала Бортич в соцсетях.

