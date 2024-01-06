«Ни одна роль не досталась мне через постель». Бортич ответила звезде сериала «Слово пацана»

Александра Бортич заявила, что не считает себя гениальной актрисой, однако ни одну свою роль она не получила по блату или через постель. Таким образом она ответила звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому, который припомнил ей отсутствие актерского образования.
«Да, у меня нет профобразования. Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не назвала себя гениальной актрисой. Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости господи, через постель», — написала Бортич в соцсетях.
Ранее Никита Кологривый в интервью YouTube-каналу блогера Эльдара Джарахова критически отозвался об актерах без профильного образования. При этом он упомянул Александру Бортич.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования, типа как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил Кологривый.
Никита Кологривый — российский актёр театра и кино. Известен благодаря трилогии о Бендере режиссёра Игоря Зайцева, по роли Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Александра Бортич снималась в фильмах «Духless 2», «Полицейский с Рублевки», «Холоп».