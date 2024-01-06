Петербуржец выкинул своего пьяного приятеля из окна

В Петербурге 29-летнего мужчину выкинули из окна, и он выжил. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, петербуржца госпитализировали со множественными травмами и в состоянии алкогольного опьянения.



По предварительным данным, поздно вечером 5 января знакомый мужчины решил, что тому пора покинуть квартиру в центре Петербурга, но не через дверь. И якобы выкинул его из окна второго этажа. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.



Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

