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    Петербуржец выкинул своего пьяного приятеля из окна

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    В Петербурге 29-летнего мужчину выкинули из окна, и он выжил. Как стало известно «Фонтанке» 6 января, петербуржца госпитализировали со множественными травмами и в состоянии алкогольного опьянения.

    По предварительным данным, поздно вечером 5 января знакомый мужчины решил, что тому пора покинуть квартиру в центре Петербурга, но не через дверь. И якобы выкинул его из окна второго этажа. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

    Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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