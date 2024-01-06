Умер внук Никиты Хрущева

Алексей Аджубей, внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, скончался в Москве в возрасте 69 лет. Об этом 6 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его словам, смерть «наступила по естественным причинам».



Алексей Аджубей перестал отвечать на звонки, и его знакомые приехали к нему домой. Дверь он не открыл, квартиру пришлось вскрывать.



«Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — рассказал собеседник агентства.



Алексей Аджубей — сын Рады Хрущевой (дочери Никиты Хрущева) и журналиста Алексея Аджубея, который возглавлял в разные годы газеты «Комсомольская правда» и «Известия». Рада и Алексей были однокурсниками. Они поженились в 1949 году. У них было три сына: Никита (1952–2007 годы), Алексей (1954–2024 годы) и Иван (родился в 1959 году).

