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    Умер внук Никиты Хрущева

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    Алексей Аджубей, внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, скончался в Москве в возрасте 69 лет. Об этом 6 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его словам, смерть «наступила по естественным причинам».

    Алексей Аджубей перестал отвечать на звонки, и его знакомые приехали к нему домой. Дверь он не открыл, квартиру пришлось вскрывать.

    «Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — рассказал собеседник агентства.

    Алексей Аджубей — сын Рады Хрущевой (дочери Никиты Хрущева) и журналиста Алексея Аджубея, который возглавлял в разные годы газеты «Комсомольская правда» и «Известия». Рада и Алексей были однокурсниками. Они поженились в 1949 году. У них было три сына: Никита (1952–2007 годы), Алексей (1954–2024 годы) и Иван (родился в 1959 году).

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