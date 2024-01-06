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    «Соул» лёг вверх колесами на трассе «Сортавала»

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    Серьёзно ДТП произошло минувшим вечером к северу от Петербурга, сообщает пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское».

    5 января в 21:40 поступил вызов на 41-й километр трассы «Сортавала». Туда выехал дежурный караул ПСС «Агалатово». В результате ДТП легковой автомобиль (судя по фото, «КИА Соул») опрокинулся вверх колёсами. Пострадал один человек, его с различными травмами госпитализировали.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что машина врезалась в барьерное ограждение и перевернулась. «К дорожным службам по факту произошедшего ДТП со стороны ГИБДД претензий нет», — отметили в учреждении.

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