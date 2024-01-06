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    А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

    Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали, как вы ответите на вопросы

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    13 комментариев
    Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на ковер
    Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на коверСкриншот: кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977
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    Как всем известно, труд облагораживает человека, но у нас выдались новогодние каникулы, и мы решили на несколько дней с благородством повременить. Вместо этого лучше пересмотреть старые добрые фильмы — благо их в эти дни на экранах хоть отбавляй. И каждый из них мы помним практически наизусть. Взять тот же «Служебный роман». Уж вы-то наверняка успели выучить его от первых до финальных титров. Правда ведь? Правда?

    Зачем Новосельцев ходит на работу?

    Как подчиненные за глаза называют Людмилу Прокофьевну?

    Кстати, какая у Людмилы Прокофьевны фамилия?

    На младшего шалопая (он же обормот) Новосельцева то и дело жаловались в детском саду. За что на него не жаловались?

    Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. Что удивляло в ней Новосельцева?

    Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. Что удивляло в ней Новосельцева?

    В начале фильма Новосельцеву остро нужно 20 рублей. На какие такие цели?

    Из-за чего, по мнению Новосельцева, Петр Иванович Бубликов такой упитанный?

    Из-за чего, по мнению Новосельцева, Петр Иванович Бубликов такой упитанный?

    Очень хороший, по убеждению Новосельцева, человек Юрий Григорьевич Самохвалов вручил Людмиле Прокофьевне сувенир из Швейцарии — ручку на восемь цветов. По его словам, она весьма удобна для резолюций: черный цвет — отказать, красный — в бухгалтерию оплатить, зеленый — цвет надежды, синий —... А что синий?

    Очень хороший, по убеждению Новосельцева, человек Юрий Григорьевич Самохвалов вручил Людмиле Прокофьевне сувенир из Швейцарии — ручку на восемь цветов. По его словам, она весьма удобна для резолюций: черный цвет — отказать, красный — в бухгалтерию оплатить, зеленый — цвет надежды, синий —... А что синий?<br />

    Кстати, как Людмила Прокофьевна представила Самохвалову Новосельцева?

    Какое вино Новосельцев налил Калугиной, когда был у нее в гостях, — красное или белое?

    Какое вино Новосельцев налил Калугиной, когда был у нее в гостях, — красное или белое?
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    А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

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    А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

    Докатились, товарищ Новосельцев? До чего дошло — на половину вопросов еле ответили

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    Вы знаете, я вам скажу честно: по сравнению с Бубликовым — неплохо!

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    А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

    У нас складывается ощущение, что вы несколько дней готовились к этому тесту

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    Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на ковер
    Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на коверСкриншот: кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977

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