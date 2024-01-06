А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на ковер

Те, кто не ответит хотя бы на половину вопросов, после праздников первым делом пойдут к директору на ковер Скриншот: кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977

Как всем известно, труд облагораживает человека, но у нас выдались новогодние каникулы, и мы решили на несколько дней с благородством повременить. Вместо этого лучше пересмотреть старые добрые фильмы — благо их в эти дни на экранах хоть отбавляй. И каждый из них мы помним практически наизусть. Взять тот же «Служебный роман». Уж вы-то наверняка успели выучить его от первых до финальных титров. Правда ведь? Правда?

