В ФСБ сообщили о задержании россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

«Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года <...> диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области», — цитирует агентство ФСБ.



Также установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.