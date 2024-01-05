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    В ФСБ сообщили о задержании россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ

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    ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

    «Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года <...> диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области», — цитирует агентство ФСБ.

    Также установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.

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