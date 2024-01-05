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    Умер толстый кот Виктор, прославившийся на всю Россию из-за скандала с «Аэрофлотом»

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    Кот Виктор, удостоившийся славы из-за требований авиакомпании «Аэрофлот» и хитрости хозяина, скончался. Об этом сообщил владелец животного Михаил Галин в пятницу, 5 января.

    «Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — написал Михаил в одной из своих соцсетей.

    Кот Виктор с хозяином Михаилом Галиным
    Кот Виктор с хозяином Михаилом ГалинымФото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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    Подписчики Галина соболезнуют ему и пишут, что Виктор сделал для защиты прав животных больше, чем многие люди.

    Житель Риги Михаил Галин в 2019 году летел во Владивосток с пересадкой в Москве. В столице выяснилось, что Виктор слишком толстый и не может лететь в салоне. Чтобы не сдавать питомца в багаж, мужчина подменил на регистрации Виктора на более легкую кошку Фиби. После разрешительной визы на перевозку владельцы кошек обменялись питомцами обратно. После того как обман вскрылся, «Аэрофлот» аннулировал бонусные мили Галину, а история с котом дошла до Кремля.

    Кот Виктор с хозяином Михаилом Галиным
    Кот Виктор с хозяином Михаилом ГалинымФото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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