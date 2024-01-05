Власти Непала запретили гражданам уезжать в Россию и Украину на заработки

Правительство Непала перестало выдавать гражданам разрешения на выезд в Россию и на Украину в поисках работы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает местная газета The Himalayan Times. Причиной запрета власти назвали случаи вербовки для службы в армии и участия в конфликте между странами.



Департамент занятости Непала сообщил, пишет издание, что располагает сведениями о гибели граждан страны во время несения военной службы и о расследовании этих случаев. Предполагается, что в ходе боевых действий погибли не менее 10 непальцев, еще четверо попали в плен.