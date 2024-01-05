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    СКА проиграл «Локомотиву» и прервал серию из четырех побед

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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» из Ярославля. Встреча проходила в Петербурге 5 января. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

    Единственный гол у СКА забил Захар Бардаков на 10 минуте. У «Локомотива» отличились Артур Каюмов (38 минута) и Георгий Иванов (45).

    Таким образом, СКА прервал серию из четыре побед, однако сохранил за собой третье место в таблице Западной конференции.

    Следующий матч СКА проведет 7 января в Петербурге против магнитогорского «Металлурга».

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