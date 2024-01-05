СКА проиграл «Локомотиву» и прервал серию из четырех побед

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» из Ярославля. Встреча проходила в Петербурге 5 января. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
Единственный гол у СКА забил Захар Бардаков на 10 минуте. У «Локомотива» отличились Артур Каюмов (38 минута) и Георгий Иванов (45).
Таким образом, СКА прервал серию из четыре побед, однако сохранил за собой третье место в таблице Западной конференции.
Следующий матч СКА проведет 7 января в Петербурге против магнитогорского «Металлурга».