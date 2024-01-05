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    Финляндия собирается запретить импорт российского СПГ в 2025 году

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    Правительство Финляндии рассчитывает с 2025 года запретить импорт российского СПГ в страну, заявил министр климата и окружающей среды Кай Мюккянен, 5 января сообщает издание Helsingin Sanomat.

    Мюккянен отметил, что не обещает конкретную дату, но надеется, что в следующем году закон вступит в силу. Проще всего было бы принять соответствующие санкции со стороны Евросоюза, «но некоторые страны-члены к этому не готовы», подчеркнул Мюккянен, и фактически «это решение не может быть принято в ЕС».

    В прошлом году Финляндия сократила импорт российского СПГ в разы, с нескольких сотен миллионов евро в месяц до суммы в несколько миллионов евро ежемесячно, пишет издание. И, по словам Мюккянена, «этот вопрос не имеет существенного значения».

    Реформа газового рынка позволяет странам Евросоюза по соображениям безопасности запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ. Предположительно, постановление вступит в силу весной, после чего правительство может представить свои предложения по запрету импорта.

    Согласно тексту указа, запрет может быть установлен только на ограниченный период времени. Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа, Финляндия же дожидалась вступления в силу реформы газового рынка.

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