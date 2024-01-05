Финляндия собирается запретить импорт российского СПГ в 2025 году

Правительство Финляндии рассчитывает с 2025 года запретить импорт российского СПГ в страну, заявил министр климата и окружающей среды Кай Мюккянен, 5 января сообщает издание Helsingin Sanomat.



Мюккянен отметил, что не обещает конкретную дату, но надеется, что в следующем году закон вступит в силу. Проще всего было бы принять соответствующие санкции со стороны Евросоюза, «но некоторые страны-члены к этому не готовы», подчеркнул Мюккянен, и фактически «это решение не может быть принято в ЕС».

В прошлом году Финляндия сократила импорт российского СПГ в разы, с нескольких сотен миллионов евро в месяц до суммы в несколько миллионов евро ежемесячно, пишет издание. И, по словам Мюккянена, «этот вопрос не имеет существенного значения».