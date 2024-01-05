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    Рейс в Венесуэлу более 10 часов не может вылететь из Москвы

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    Рейс в венесуэльский Порламар уже более 10 часов не может вылететь из московского аэропорта Шереметьево. Авиакомпания Nordwind объяснила проблемы технической неисправностью. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

    «5 января вылет ВС рейса N4–3511 Москва — Порламар задерживается по причине обнаружения технической неисправности», — рассказали в пресс-службе.

    Рейс запланирован в 18:10 на резервном самолете. Пассажирам предоставили «напитки и питание в терминале». Еще в настоящее время «их расселяют в гостиницу». Компания извинилась за неудобства.

    Вылет в Порламар ожидался ночью в пятницу в 03:05. Судя по сервисам продажи авиабилетов, стоимость перелета в Венесуэлу из Москвы начинается от 65–70 тысяч рублей.

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    АвиаперевозкиВенесуэла
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    Комментарии 8

    Гость05 Янв 2024 в 16:19
    Месть за В-1.
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