Рейс в Венесуэлу более 10 часов не может вылететь из Москвы

Рейс в венесуэльский Порламар уже более 10 часов не может вылететь из московского аэропорта Шереметьево. Авиакомпания Nordwind объяснила проблемы технической неисправностью. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«5 января вылет ВС рейса N4–3511 Москва — Порламар задерживается по причине обнаружения технической неисправности», — рассказали в пресс-службе.



Рейс запланирован в 18:10 на резервном самолете. Пассажирам предоставили «напитки и питание в терминале». Еще в настоящее время «их расселяют в гостиницу». Компания извинилась за неудобства.

