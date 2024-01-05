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    Пираты захватили грузовое судно у побережья Сомали

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    У побережья Сомали шестеро вооруженных пиратов угнали грузовое судно MV Lila Norfolk. Об этом в пятницу, 5 января, сообщило издание The Economic Times.

    На борту корабля, который шел под флагом Либерии, находятся в заложниках 15 членов индийского экипажа. Сейчас к захваченному судну движется военный корабль ВМС Индии, «чтобы разобраться с ситуацией», передает издание.

    Как пишет The Economic Times, на портале UKMTO ВМС Индии получили сообщение, что в четверг вечером на судно прибыли пятеро или шестеро вооруженных лиц. Связь с экипажем удалось установить в пятницу утром.

    Судно MV Lila Norfolk — балкер длиной 289 метров и дедвейтом 170 тысяч тонн. Оно вышло из порта Бразилии 12 декабря и уже 12 января должно было прибыть в Бахрейн.

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