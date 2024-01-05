«Сапсан» из Петербурга в Москву задержали почти на час

Утренний поезд «Сапсан» № 755, который должен был отправиться из Петербурга в Москву, задержали почти на час. Об этом 5 января сообщили читатели «Фонтанки»

«Отправление по расписанию в 6:40, по факту отправление состоялось через 55 минут», — рассказала «Фонтанке» Виктория.

По словам Виктории, SMS-сообщение о задержке рейса пассажиры получили лишь в 7:18.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, отправление поезда «Сапсан» № 755 Санкт-Петербург — Москва было задержано по технической причине на 56 минут. Там отметили, что принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.