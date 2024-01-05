Настоящее петербургское время живет в высокой башне — внутри шпиля Петропавловской крепости. Здесь, рядом с механизмом главных часов, чувствуется сердцебиение города. Герой «Фонтанки», главный хранитель часов-курантов Петропавловской крепости Андрей Кудрявцев более 30 лет реставрирует и наблюдает часы Петропавловского собора. Благодаря его маленьким изобретениям и улучшениям механизм работает... как часы. Андрей Кудрявцев знает о времени и о том, как с ним следует обращаться, всё.
Премия «Фонтанки»: Послушайте, как бьется сердце Петербурга внутри шпиля Петропавловской крепости
5 января 2024, 13:00
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