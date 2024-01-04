В Весёлом Посёлке избили петербуржца, который не потрогал чужую собаку

Житель Невского района Петербурга проигнорировал собачий вопрос и попал под горячую руку владельца пса. Его увезли в больницу с сотрясением мозга, стало известно «Фонтанке» 4 января.
Бригада скорой доставила в Александровскую больницу
Пострадавший работает в энергетической компании, живет на улице Ворошилова. Там же в Весёлом Посёлке он и попал под удар незадолго до полудня. По дороге к дому за ним увязалась чужая собака — то ли щенок, то ли маленькая дворняга. Пес лаял, но не пытался укусить и, как утверждает мужчина, был им проигнорирован. Однако вынырнувший из-под арки хозяин почему-то углядел покушение на питомца.
Незнакомец окликнул петербуржца, потребовав не трогать собаку, и поторопился наброситься с кулаками. По словам пострадавшего, его заверения — мол, и пальцем не прикоснулся — нападавший не услышал.
Обидчик был одет в синюю куртку, на вид ему не больше сорока лет.