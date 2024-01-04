В Весёлом Посёлке избили петербуржца, который не потрогал чужую собаку

Житель Невского района Петербурга проигнорировал собачий вопрос и попал под горячую руку владельца пса. Его увезли в больницу с сотрясением мозга, стало известно «Фонтанке» 4 января.



Бригада скорой доставила в Александровскую больницу 31-летнего пациента накануне днем. По предварительным данным, медики диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы на лице.

Пострадавший работает в энергетической компании, живет на улице Ворошилова. Там же в Весёлом Посёлке он и попал под удар незадолго до полудня. По дороге к дому за ним увязалась чужая собака — то ли щенок, то ли маленькая дворняга. Пес лаял, но не пытался укусить и, как утверждает мужчина, был им проигнорирован. Однако вынырнувший из-под арки хозяин почему-то углядел покушение на питомца.