Подростка с отсеченными пальцами увезли в больницу из кафе в центре Петербурга

Хинкальница отправила в больницу 15-летнего подростка в кафе в центре Петербурга. Анатомию руки ему восстанавливали микрохирурги Педиатрического университета.



Как сообщили в пресс-службе лечебного учреждения 4 января, юный пациент поступил в клинику накануне с травматической ампутацией двух пальцев правой кисти на уровне средней трети. Он получил травму в кафе на Казанской улице, где около пяти часов вечера работал с машиной по приготовлению хинкали.

«В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное», — рассказали в Педиатрическом университете.