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    Подростка с отсеченными пальцами увезли в больницу из кафе в центре Петербурга

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    Хинкальница отправила в больницу 15-летнего подростка в кафе в центре Петербурга. Анатомию руки ему восстанавливали микрохирурги Педиатрического университета.

    Как сообщили в пресс-службе лечебного учреждения 4 января, юный пациент поступил в клинику накануне с травматической ампутацией двух пальцев правой кисти на уровне средней трети. Он получил травму в кафе на Казанской улице, где около пяти часов вечера работал с машиной по приготовлению хинкали.

    «В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное», — рассказали в Педиатрическом университете.

    Также в среду медики клиники помогли 9-месячному ребенку, который получил резаные травмы двух пальцев, играя с ножом. Ещё одной пациенткой стала 17-летняя девушка. Она поранила палец во время готовки, но швами её визит в больницу не ограничился.

    «Нюансом, который дополнил анамнез, стала беременность пациентки сроком около 16 недель. Девушка не состояла на учете в женской консультации, однако федеральное учреждение обязано зафиксировать ее положение. Пациентку осмотрели специалисты- гинекологи и дали рекомендации по ведению беременности и предупреждению осложнений», — сообщили в пресс-службе.

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