Финляндия также бьет рекорды морозов. Электроэнергия для потребителей подскочила до двух евро за киловатт-час

Температурный рекорд зимы побит в Финляндии 4 января. В лапландском Энонтекиё зафиксировали отметку в минус 42,5 градуса, сообщает финский метеорологический институт.



По данным метеорологов, в 2000-х годах температура ниже минус 42 градусов в Финляндии измерялась только три раза: в феврале 2001 года в Пюхяярви (минус 42,5 градуса), в январе 2006 года в Киттиля (минус 43,6 градуса) и в феврале 2012 года в Инари (минус 42,7 градуса).



Как сообщает Yle, на фоне сильных холодов происходят задержки электричек и поездов дальнего следования. Некоторые маршруты отменены. В Хельсинки отменили более 150 автобусных маршрутов.

