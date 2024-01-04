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    Финляндия также бьет рекорды морозов. Электроэнергия для потребителей подскочила до двух евро за киловатт-час

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    Температурный рекорд зимы побит в Финляндии 4 января. В лапландском Энонтекиё зафиксировали отметку в минус 42,5 градуса, сообщает финский метеорологический институт.

    По данным метеорологов, в 2000-х годах температура ниже минус 42 градусов в Финляндии измерялась только три раза: в феврале 2001 года в Пюхяярви (минус 42,5 градуса), в январе 2006 года в Киттиля (минус 43,6 градуса) и в феврале 2012 года в Инари (минус 42,7 градуса).

    Как сообщает Yle, на фоне сильных холодов происходят задержки электричек и поездов дальнего следования. Некоторые маршруты отменены. В Хельсинки отменили более 150 автобусных маршрутов.

    По данным национального оператора сети передачи электроэнергии Fingrid, в Суоми может быть побит рекорд потребления электроэнергии за всю историю. Рекорд в 15 105 мегаватт был установлен 7 января 2016 года.

    По прогнозу потребления Fingrid, новый рекорд может быть побит после 17:00, когда будет зафиксировано свыше 15 000 мегаватт.

    Скандинавская биржа электроэнергии Nordpool сообщает, что завтра необлагаемая налогом цена на электроэнергию в Финляндии для потребителей подскочит до нового рекорда. Самая дорогая электроэнергия приходится на период с 19 до 20 часов, когда необлагаемая налогом цена составляет 1,90 евро/кВтч. С учетом налога на добавленную стоимость цена возрастает до двух евро за киловатт-час.

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