Губернатор Севастополя заявил о самой массовой атаке за последнее время: новости СВО за 4 января

4 января Владимир Путин подписал указы о гражданстве для иностранцев-контрактников и для жителей Крыма Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 января.

Иностранцы-контрактники смогут получить гражданство Иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Такое же право получают иностранцы, которые были уволены со службы в российской армии в период СВО по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения. Указ распространяется и на семьи военнослужащих.

Еще одним указом дано право обращаться за гражданством РФ гражданам Украины, родившимся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшим в Крыму или Севастополе. В Белгородской области продлили каникулы Школьникам в Белгороде и еще 10 муниципальных образованиях региона продлили каникулы до 19 января. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, сессии в вузах и техникумах рекомендовано провести в дистанционном формате. Губернатор уточнил, что в дальнейшем решения будут приниматься в зависимости от оперативной ситуации.

Из жилых секторов Белгорода вывезли неразорвавшиеся снаряды Неразорвавшиеся снаряды, которые накануне были обнаружены в Белгороде, вывезены на полигон и обезврежены. 3 января саперы обнаружили неразорвавшийся снаряд, угрожающий сотням частных домов. Из-за угрозы взрыва эвакуировали порядка 600 человек. Позже были обнаружены еще два снаряда в другом микрорайоне, жителей близлежащих домов тоже вывезли — кто-то направился к родственникам, кто-то — в пункт временного размещения. Днем 4 января глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома.



Минобороны сообщило об атаках на Крым Министерство обороны РФ сообщило, что 4 января около 17 часов по московскому времени была пресечена попытка атаки — средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. — Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время, — пишет в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что в Севастополе осколок от сбитой воздушной цели попал в дом, пострадал один человек. По словам губернатора, еще часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Спортсменов из России и Белоруссии не будет на зимних юношеских Олимпийских играх

На зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, не будет ни одного спортсмена в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета. Квалификационный период на соревнования завершился в декабре. Ранее МОК рекомендовал допускать спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.