Петербуржцы шестой час «отдыхают» в Пулково в ожидании рейса в Турцию

Улететь от петербургских морозов шестой час не удаётся пассажирам рейса в Стамбул, который должен был покинуть Пулково утром 4 января.



О затянувшемся начале путешествия «Фонтанке» сообщил читатель. Вместе с другими пассажирами авиакомпании «Россия» он рассчитывал оторваться от земли в половине десятого часа утра, но оказался на борту самолёта только около часа дня.

По его словам, ремни пристёгивали ненадолго и в третьем часу дня всех вернули в аэропорт.

Судя по табло Пулково, вылет перенесли на 15:30. В авиакомпании «Фонтанке» уточнили, что рейс задерживается по техническим причинам.