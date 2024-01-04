    Сейчас

    -22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -27

    1 м/с, с-в

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Петербуржцы шестой час «отдыхают» в Пулково в ожидании рейса в Турцию

    9300
    54 комментария

    Улететь от петербургских морозов шестой час не удаётся пассажирам рейса в Стамбул, который должен был покинуть Пулково утром 4 января.

    О затянувшемся начале путешествия «Фонтанке» сообщил читатель. Вместе с другими пассажирами авиакомпании «Россия» он рассчитывал оторваться от земли в половине десятого часа утра, но оказался на борту самолёта только около часа дня.

    По его словам, ремни пристёгивали ненадолго и в третьем часу дня всех вернули в аэропорт.

    Судя по табло Пулково, вылет перенесли на 15:30. В авиакомпании «Фонтанке» уточнили, что рейс задерживается по техническим причинам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 54

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    54
    close