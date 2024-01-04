Геодезист из Петербурга «спалился» на неудачном поджоге на берегу Финского залива

Житель Фрунзенского района Петербурга с огоньком провёл новогодние праздники на базе отдыха на побережье Финского залива в Выборгском районе Ленобласти. Его подозревают в покушении на чужую машину, которое не задалось.
Без происшествий не обошёлся отдых на базе «Тихая гавань» под Выборгом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Тем же вечером с оперативниками уголовного розыска объяснялся 47-летний геодезист из Фрунзенского района. Коттедж ему пришлось сменить на изолятор временного содержания.
В полиции уточнили, что петербуржец задержан на двое суток. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.