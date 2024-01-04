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    Экономическая полиция остановила бизнес по легализации мигрантов. У него женское лицо

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    Две жительницы Петербурга начали новый год в статусе подозреваемых по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, нелегальную рабочую силу «импортировали» под видом оказания консультаций.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двух женщин 48 и 45 лет. По оперативным данным, они помогали обосноваться в Петербурге гостям из стран ближнего зарубежья.

    «Вносили недостоверные сведения в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем мигранты обращались для постановки на учет», — рассказали в главке.

    Незаконный бизнес был поставлен на поток в прошлом году, клиентов подсчитывают.

    Младшую из подозреваемых отправили под стражу, свобода старшей ограничена запретом определённых действий.

    Полицейские заглянули не только в их квартиры и на рабочие места, но и в хостелы для рабочих, где по бумагам жили нелегалы. Это обернулось проблемами для четырёх иностранцев, махнувших рукой на миграционное законодательство. Их привлекли к административной ответственности.

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    Комментарии 27

    Гость04 Янв 2024 в 14:24
    Кремлевская крыша .
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