Экономическая полиция остановила бизнес по легализации мигрантов. У него женское лицо

Две жительницы Петербурга начали новый год в статусе подозреваемых по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, нелегальную рабочую силу «импортировали» под видом оказания консультаций.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двух женщин 48 и 45 лет. По оперативным данным, они помогали обосноваться в Петербурге гостям из стран ближнего зарубежья.
«Вносили недостоверные сведения в официальные бланки миграционных документов, с которыми в дальнейшем мигранты обращались для постановки на учет», — рассказали в главке.
Незаконный бизнес был поставлен на поток в прошлом году, клиентов подсчитывают.
Младшую из подозреваемых отправили под стражу, свобода старшей ограничена запретом определённых действий.
Полицейские заглянули не только в их квартиры и на рабочие места, но и в хостелы для рабочих, где по бумагам жили нелегалы. Это обернулось проблемами для четырёх иностранцев, махнувших рукой на миграционное законодательство. Их привлекли к административной ответственности.