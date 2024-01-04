В Петербурге миллионер сделал новогодний подарок мошенникам. Не по своей воле

Полиция ищет тех, кого пенсионер из Кировского района Петербурга осчастливил более чем на пять с половиной миллионов рублей за два дня до Нового года.



По данным «Фонтанки», 4 января полицейское следствие возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стал 69-летний житель девятиэтажки на проспекте Маршала Жукова.

В предновогодней суете он ответил на звонок домашнего телефона и не прервал разговора, даже когда услышал о сотрудниках Центробанка, опасности для сбережений и необходимости перевести всё на будто бы безопасный счёт. Пять дней разговоров обошлись мужчине в 5 миллионов 550 тысяч рублей. Деньги он перевёл на неизвестные счета, ведомый голосом в трубке.