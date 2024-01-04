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    На Парнасе мужчина упал на ребёнка, запнувшись на переходе. Девочка в реанимации

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    3 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых попала в реанимацию четырёхлетняя жительница Выборгского района Петербурга. Она упала с высоты роста отца.

    Бригада скорой забрала ребёнка из квартиры на Парнасе два дня назад, стало известно «Фонтанке» 4 января. По предварительным данным, медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжёлой степени. Девочка поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в крайне тяжёлом состоянии.

    Как рассказал 37-летний отец, травмы она получила у станции метро «Парнас» во вторник вечером, когда семья с двумя детьми возвращалась из парка развлечений. Перед перекрёстком улиц Михаила Дудина и Фёдора Абрамова мужчина взял на руки младшую дочь и с ней же упал на переходе так, что девочка оказалась под ним. По словам отца, он споткнулся об урну.

    Уже в автобусе родители заметили, что состояние девочки ухудшается и вызвали скорую.

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    Комментарии 3

    Гость04 Янв 2024 в 11:34
    выздоравливайте. все.
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    Гость04 Янв 2024 в 11:33
    Пить надо меньше!
    +0−0
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