На Парнасе мужчина упал на ребёнка, запнувшись на переходе. Девочка в реанимации

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых попала в реанимацию четырёхлетняя жительница Выборгского района Петербурга. Она упала с высоты роста отца.



Бригада скорой забрала ребёнка из квартиры на Парнасе два дня назад, стало известно «Фонтанке» 4 января. По предварительным данным, медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжёлой степени. Девочка поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в крайне тяжёлом состоянии.

Как рассказал 37-летний отец, травмы она получила у станции метро «Парнас» во вторник вечером, когда семья с двумя детьми возвращалась из парка развлечений. Перед перекрёстком улиц Михаила Дудина и Фёдора Абрамова мужчина взял на руки младшую дочь и с ней же упал на переходе так, что девочка оказалась под ним. По словам отца, он споткнулся об урну.