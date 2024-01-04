Премия «Фонтанки»: кто поднимает исполинские флаги в небо над Лахта Центром

Три гигантских флагштока у Лахта Центра появились в Петербурге летом 2023 года. Это самые высокие сооружения подобного рода, построенные на воде. Неудивительно, что они сразу же стали новой достопримечательностью города. Флаги, которые развеваются на этих флагштоках, могут накрыть несколько футбольных полей разом. И поднимать такие махины на головокружительную высоту — работа, требующая профессионализма и выдержки.
Герой «Фонтанки», инженер по эксплуатации АО «Зенит-Арена» Олег Хлевной — один из немногих, кто видел исполинские флаги не только снизу, но и сверху.