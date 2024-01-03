Аргентина просит Британию вернуть Фолклендские острова

Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова и предлагают Лондону переговоры. Об этом 3 января сказано в заявлении аргентинского МИД.
Документ опубликован в годовщину захвата островов англичанами — это случилось 3 января 1833 года.
«Спустя
Также в тексте отмечено, что правительство Аргентины «выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры». Ранее президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть Фолклендские острова, напоминает РИА Новости.
В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу. Сами жители Фолклендов еще в 2013 году на референдуме подтвердили, что они хотят остаться частью Великобритании.
Напомним, в конце
Во время боевых действий, которые продолжались чуть более трех недель, погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое мирных жителей. Завершилась Фолклендская война полной капитуляцией аргентинских сил — на острове Южная Георгия они сдались без боя.