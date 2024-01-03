    Сейчас

    -24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -28

    1 м/с, вос

    765мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Аргентина просит Британию вернуть Фолклендские острова

    1640
    20 комментариев

    Новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова и предлагают Лондону переговоры. Об этом 3 января сказано в заявлении аргентинского МИД.

    Документ опубликован в годовщину захвата островов англичанами — это случилось 3 января 1833 года.

    «Спустя 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов правительство и народ Аргентины еще раз подтверждают свои законные и неотъемлемые права суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и окружающими их морскими районами», — сказано в заявлении аргентинских дипломатов.

    Также в тексте отмечено, что правительство Аргентины «выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры». Ранее президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть Фолклендские острова, напоминает РИА Новости.

    В Лондоне же в ответ завили, что не планируют возвращаться к вопросу. Сами жители Фолклендов еще в 2013 году на референдуме подтвердили, что они хотят остаться частью Великобритании.

    Напомним, в конце 20 века Аргентина предприняла попытку силового решения территориального спора. 2 апреля 1982 года аргентинский десант высадился на островах и после короткого боя вынудил капитулировать небольшой британский гарнизон.

    Во время боевых действий, которые продолжались чуть более трех недель, погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое мирных жителей. Завершилась Фолклендская война полной капитуляцией аргентинских сил — на острове Южная Георгия они сдались без боя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Фолклендские острова
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close