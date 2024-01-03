The Times of Israel: власти Израиля вели тайные переговоры с Конго о переселении беженцев из Газы

«Конго будет готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими [странами]», — цитируют журналисты газеты заявление своего собеседника.

Уточняется, что речь идет о «добровольном переселении» жителей анклава после завершения военной операции в секторе Газа. Издание ссылается на анонимный «высокопоставленный израильский источник».

Коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вела тайные переговоры с представителями Конго для обсуждения приема тысяч палестинских мигрантов из Газы, пишет 3 января газета The Times of Israel.

По данным The Times of Israel, среди других вариантов рассматривают Саудовскую Аравию, где нужны люди для работы на стройках.



Напомним, конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».