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    The Times of Israel: власти Израиля вели тайные переговоры с Конго о переселении беженцев из Газы

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    Коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вела тайные переговоры с представителями Конго для обсуждения приема тысяч палестинских мигрантов из Газы, пишет 3 января газета The Times of Israel.

    Уточняется, что речь идет о «добровольном переселении» жителей анклава после завершения военной операции в секторе Газа. Издание ссылается на анонимный «высокопоставленный израильский источник».

    «Конго будет готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими [странами]», — цитируют журналисты газеты заявление своего собеседника.

    По данным The Times of Israel, среди других вариантов рассматривают Саудовскую Аравию, где нужны люди для работы на стройках.

    Напомним, конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

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