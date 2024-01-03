Топ-5 мест для отдыха с детьми в Петербурге. Катки, лыжи и спектакли

Официальный туристский портал Visit Petersburg составил рейтинг самых популярных и интересных мест в Петербурге, куда следует сходить взрослым и детям на новогодних каникулах, сообщают в пресс-службе правительства Петербурга 3 января.



На первом месте — Дворцовая площадь. Туда советуют идти смотреть на трансляцию Новогоднего мультимедийного шоу с 18:00 до 22:00. Или — на елку, украшенную семью тысячами метров гирлянд и тремя сотнями елочных игрушек, от домиков до щелкунчиков. Также в городе работают рождественские ярмарки на Московской, Манежной и Дворцовой площадях. Туда зовут не просто закупаться и пить что-нибудь горячее, а еще и смотреть сказочные представления. На Манежной площади гостей ждут герои сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а на Московской — персонажи сказок Пушкина.