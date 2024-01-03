Топ-5 мест для отдыха с детьми в Петербурге. Катки, лыжи и спектакли

Официальный туристский портал Visit Petersburg составил рейтинг самых популярных и интересных мест в Петербурге, куда следует сходить взрослым и детям на новогодних каникулах, сообщают в пресс-службе правительства Петербурга 3 января.
На первом месте — Дворцовая площадь. Туда советуют идти смотреть на трансляцию Новогоднего мультимедийного шоу с 18:00 до 22:00. Или — на елку, украшенную семью тысячами метров гирлянд и тремя сотнями елочных игрушек, от домиков до щелкунчиков. Также в городе работают рождественские ярмарки на Московской, Манежной и Дворцовой площадях. Туда зовут не просто закупаться и пить что-нибудь горячее, а еще и смотреть сказочные представления. На Манежной площади гостей ждут герои сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а на Московской — персонажи сказок Пушкина.
В топ также попали развлечения поактивнее: в городе, по подсчетам Visit Petersburg, работают 228 катков и 71 лыжная трасса. Из ближайших к центру — во дворе Гостинки и на Манежной и Конюшенной площадях. Отправляют петербуржцев и на новогодние представления, елки, ледовые и цирковые шоу.
Из интересного от музеев — в музее-маркете «Петровская акватория» проводят программу о традициях празднования Нового года в России, «Гранд Макет Россия» зовет на квест-путешествие «Новогодние волшебники России». Также в топ включили Рождественские посиделки от интерактивного музея-театра «Сказкин дом», которые пройдут 7 и 8 января.