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    Топ-5 мест для отдыха с детьми в Петербурге. Катки, лыжи и спектакли

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    Официальный туристский портал Visit Petersburg составил рейтинг самых популярных и интересных мест в Петербурге, куда следует сходить взрослым и детям на новогодних каникулах, сообщают в пресс-службе правительства Петербурга 3 января.

    На первом месте — Дворцовая площадь. Туда советуют идти смотреть на трансляцию Новогоднего мультимедийного шоу с 18:00 до 22:00. Или — на елку, украшенную семью тысячами метров гирлянд и тремя сотнями елочных игрушек, от домиков до щелкунчиков. Также в городе работают рождественские ярмарки на Московской, Манежной и Дворцовой площадях. Туда зовут не просто закупаться и пить что-нибудь горячее, а еще и смотреть сказочные представления. На Манежной площади гостей ждут герои сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а на Московской — персонажи сказок Пушкина.

    В топ также попали развлечения поактивнее: в городе, по подсчетам Visit Petersburg, работают 228 катков и 71 лыжная трасса. Из ближайших к центру — во дворе Гостинки и на Манежной и Конюшенной площадях. Отправляют петербуржцев и на новогодние представления, елки, ледовые и цирковые шоу.

    Из интересного от музеев — в музее-маркете «Петровская акватория» проводят программу о традициях празднования Нового года в России, «Гранд Макет Россия» зовет на квест-путешествие «Новогодние волшебники России». Также в топ включили Рождественские посиделки от интерактивного музея-театра «Сказкин дом», которые пройдут 7 и 8 января.

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    Топ-5 новогодних развлечений с детьми в Петербурге
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