В Петербурге родилась первая тройня 2024 года

В Петербурге родилась первая в наступившем году тройня, сообщили 3 января в Педиатрическом университете.

На свет появились Каролина, Эдвард и Вацлав. Мальчики и девочка весят около трех килограммов каждый. Беременность изначально была непростой, но сейчас у мамы и малышей все хорошо, рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.



«Дети родились с высокой оценкой по шкале Апгар и находятся под пристальным наблюдением неонатологов. Благодаря грамотной работе акушеров нашего центра <...> в скором времени будут дома», — отметил Иванов.