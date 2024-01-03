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    В Петербурге родилась первая тройня 2024 года

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    30 комментариев

    В Петербурге родилась первая в наступившем году тройня, сообщили 3 января в Педиатрическом университете.

    На свет появились Каролина, Эдвард и Вацлав. Мальчики и девочка весят около трех килограммов каждый. Беременность изначально была непростой, но сейчас у мамы и малышей все хорошо, рассказал ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

    «Дети родились с высокой оценкой по шкале Апгар и находятся под пристальным наблюдением неонатологов. Благодаря грамотной работе акушеров нашего центра <...> в скором времени будут дома», — отметил Иванов.

    В 2022 году в Петербурге родилось 15 троен, в 2020-м — 18, а в 2019 году — десять. Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербургской четверне.

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    Первая тройня 2024
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    Комментарии 30

    Гость03 Янв 2024 в 15:40
    сочувствую мужику
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