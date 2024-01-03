Лучшие без флага. Как российские спортсмены побеждали на международном уровне в 2023 году

Казахстан. Астана. Чемпионат мира по шахматам-2023. Ян Непомнящий (Россия) во время партии с Дин Лижэнем (Китай). Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Поделиться Поделиться





Российский спорт в 2023 году продолжил существовать в условиях практически тотального мирового бана. Однако отдельные герои все-таки добивались успехов на международных соревнованиях. «Фонтанка» — о тех, кто в 2023 году продолжал дарить российским болельщикам мгновения радости и гордости.



Даниил Медведев (теннис)

Начало 2023 года получилось для Медведева непростым. После Australian Open теннисист впервые с 2019 года покинул десятку лучших мирового рейтинга. Потом исправился и вернулся на третье место. По итогам года он выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия). А ещё он дошёл до финала US Open, но не справился с Новаком Джоковичем. Медведев остаётся сильнейшим и самым стабильным российским теннисистом.



Автор: Tennis TV / YouTube

Что думает о выступлении без флага и гимна:

«Я просто соблюдаю правила. Я их понимаю, и потому просто признателен, что могу продолжать играть. Так что я просто хочу каждый день показывать лучшие качества».

Ислам Махачев (MMA)

Прошлый год окончательно закрепил за Махачевым статус главной российской звезды в UFC и наследника Хабиба Нурмагомедова. 12 февраля он впервые защитил титул в лёгком весе, победив единогласным решением судей Александра Волкановски у него на родине. Спустя девять месяцев соперники провели матч-реванш в Абу-Даби. Результат для Махачева получился еще ярче: россиянин отправил Волкановски в нокаут уже в первом раунде. Вскоре после этого Ислам стал вторым россиянином в истории промоушена, который возглавил рейтинг P4P UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов.



Автор: UFC / YouTube

Запрета на национальные символы России в UFC нет, но в этом году ему предложили сменить флаг, на что Махачев ответил однозначным отказом:



Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби. Россиянин Ислам Махачев после победы над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Фото: Kamran Jebreili / AP / ТАСС Поделиться Поделиться





«После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась».

Заурбек Сидаков (борьба)

Российские борцы оказались в числе тех счастливчиков, которым разрешили выступать на международных турнирах и тем самым попытаться отобраться на Олимпиаду.

На чемпионате мира-2023 в Белграде в весовой категории до 74 кг Сидаков добыл третье подряд мировое золото в своей карьере. В финале в блестящем стиле он победил американца Кайла Дэйка.



Автор: United World Wrestling / YouTube

Что думает о выступлении без флага и гимна:

«У нас российский флаг всегда в сердце. Конечно, с ним было бы намного лучше и приятнее. Но сейчас такое время. Подготовка к Олимпиаде? Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет ещё ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как бог даст, так и будет».



Иван Барбашев (хоккей)

Возможно, не самый яркий российский игрок в НХЛ, но точно самый успешный в прошлом сезоне, да и, можно уже сказать, в истории. В составе «Вегас Голден Найтс» он во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Стэнли. Барбашев отлично проявил себя в плей-офф, набрав 18 очков (7+11) — лучший результат в карьере.



Автор: Russian NHL / YouTube

После этого подписал с «Вегасом» пятилетний контракт с годовым окладом в пять млн долларов.

Анна Вяхирева (гандбол)

Летом 2022 года стала игроком суперзвездного по меркам женского гандбола клуба «Вайперс» из Норвегии, бравшего две предшествующие Лиги чемпионов. Вяхирева сходу стала одним из лидеров команды: помогла выиграть третью Лигу чемпионов, стала чемпионкой Норвегии и взяла кубок страны, то есть сделала гандбольный требл.



По итогу сезона ее признали лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата Норвегии.



Автор: EHF Home of Handball / YouTube

Что думает о выступлении без флага и гимна:

«Что изменит белая тряпка олимпийского комитета? Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!»

Ян Непомнящий (шахматы)

Лучший российский шахматист в 2023 году второй раз подряд отобрался на матч за звание чемпиона мира по шахматам. В первый раз он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а в 2023 году — китайцу Дину Лижэню. В матче с представителем КНР Непомнящий был очень близок к победе, но уступил с минимальным отставанием 7,5:8,5. Это было очень болезненное поражение, но Непомнящему всего 33 года и сейчас он занимает пятое место в мировом шахматном рейтинге, так что у него есть все шансы сделать еще одну попытку. Тем более, что он и сам признался, что победа в турнире претендентов — одна из главных задач на 2024 год.



Автор: JusChess / YouTube

Что говорил о выступлении без флага и гимна:

«Каждый cпортcмен, конечно, решает за cебя, но ведь не только роccийcкий флаг рядом c фамилией определяет принадлежноcть к cтране. Увы, это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше».

Дмитрий Бивол (бокс)

Петербургский боксер в 2023 году окончательно закрепился в элите мирового бокса. На турнире в Саудовской Аравии он с разгромным счетом (все трое судей отдали ему победу со счетом 120–107) побил Линдона Артура, защитив чемпионский пояс. В 2024 Бивола ждет еще один супербой: против Артура Бетербиева.



Автор: Sovreign Vigor / YouTube

Что говорил о выступлении без флага и гимна:

«Не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают. У меня есть ребята, кто болеет за меня, и они все понимают, откуда я, где я тренировался, какую страну я представляю»

Александр Головин (футбол)

Самый успешный со времен поколения Аршавина/Кержакова российский футболист провел в составе «Монако» лучший сезон. На его счету 15 игр, пять голов, две голевые передачи, и он борется за призовую тройку во французском чемпионате.

По версии французского издания Foot Mercato, 27-летний Головин вошёл в символическую сборную первого круга Лиги 1. Сейчас стоимость россиянина оценивается в 30 млн евро.



Климент Колесников и Евгения Чикунова (плавание)

Российские пловцы хоть и не выступают пока на международных стартах, но за ними продолжают следить не только болельщики, но и соперники за рубежом. Оба в минувшем году установили мировые рекорды.



Петербурженка Чикунова показала рекордные цифры на весеннем чемпионате России в Казани. Новое лучшее время на 200-метровке брассом — 2.17,55.



Автор: SwimSwam / YouTube

Но Евгении этого оказалось мало. В ноябре Евгения в очном противостоянии победила именитую Юлию Ефимову, чем, кажется, окончательно отправила ту на пенсию.



Колесников вернул себе мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, которым владел с 2018-го до 2022-го. Лидирует в топ-листе лучших результатов 2023 года на двух дистанциях — 50 и 100 метров на спине.

Чикунова — о выступлении под нейтральным флагом:



«Я — спортсмен, который идёт к глобальным целям, готовлюсь каждый день, убиваю на спорт более шести часов в день. Если мне скажут, что есть возможность выступать под нейтральным флагом, я отказываться не буду. Поэтому, если будут соблюдены условия и Владимир Валерьевич Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, скажет, что можно ехать, то и я, и большая часть команды поедет. Когда ты готовишься и живёшь спортом, не хочется упускать ни одной возможности»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

