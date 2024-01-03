Петербуржец остался без айфона, доехав до Шушар. Таксиста с ножом ищет полиция

Поездка в такси дорого обошлась петербуржцу в Пушкинском районе. Ему пришлось расплатиться телефоном.
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне ранним утром к прохожей на Малой Балканской улице подошел встревоженный мужчина. Он пожаловался на таксиста, который напал на него и похитил мобильный телефон. Женщина передала информацию в службу 112.
Позже в полицию поступило заявление от 26-летнего потерпевшего. По его словам, конфликт произошел в Шушарах. Водитель такси угрожал ножом, выхватил 11-й айфон и вытолкал пассажира на мороз. После чего уехал.
За рулем такси, по предварительной информации, находился 21-летний приезжий из Киргизии. Его разыскивает полиция.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что потерпевший оценил ущерб в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.