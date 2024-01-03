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    «Черные санитары» начали новогодний рейд. Магазин под Петербургом зачистили от сигарет

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    Люди в черном не смогли пройти незамеченными в продуктовый магазин в Киришском районе Ленобласти. Воры попали в объектив камер наблюдения.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке» 3 января, прошедшей ночью двое мужчин в чёрном взломали замок и вошли в торговый зал магазина в посёлке Кусино. Из всего ассортимента их заинтересовала только табачная продукция. Они унесли забитые пачками сигарет мусорные мешки. В магазине приблизительный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

    Похожих персонажей уже видели в Ленобласти. Мужчины в санитарных костюмах наведывались в магазины Лужского и Ломоносовского районов. В полиции предполагают, что на этот раз воры сменили наряд с белого на черный.

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