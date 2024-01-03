«Черные санитары» начали новогодний рейд. Магазин под Петербургом зачистили от сигарет

Люди в черном не смогли пройти незамеченными в продуктовый магазин в Киришском районе Ленобласти. Воры попали в объектив камер наблюдения.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, прошедшей ночью двое мужчин в чёрном взломали замок и вошли в торговый зал магазина в посёлке Кусино. Из всего ассортимента их заинтересовала только табачная продукция. Они унесли забитые пачками сигарет мусорные мешки. В магазине приблизительный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.
Похожих персонажей уже видели в Ленобласти. Мужчины в санитарных костюмах наведывались в магазины Лужского и Ломоносовского районов. В полиции предполагают, что на этот раз воры сменили наряд с белого на черный.